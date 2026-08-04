Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı

        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulması beklenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da imzaladı

        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'teki tarihi hazirede 7 mezar taşı tahrip edildi

        İstanbul Fatih'te bir şüpheli, Haydarhane Camisi Haziresi'ndeki 7 mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ