MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulması beklenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da imzaladı
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:40 Güncelleme:
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