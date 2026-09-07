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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölüm takibi! Husumetlisini katletti!

        Ölüm takibi! Husumetlisini katletti!

        Diyarbakır'da işlenen korkunç cinayette, 60 yaşındaki Kadri Başkan, kendisini otomobille takip eden husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 13:13 Güncelleme:
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        Ölüm takibi! Husumetlisini katletti!

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Kadri Başkan (60), kendisini otomobille takip eden husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan kişi tarafından otomobille takip edildi.

        Bir süre sonra otomobilden inen şüpheli, Başkan’a tabancayla ateş etti. Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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