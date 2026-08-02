Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü günde sürdü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 2 helikopterle müdahaleye tekrar başlandı.

DHA'nın haberine göre Çine'nin Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz'da, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK'lar da görev aldı. Alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

3 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Ekipler ikinci günde 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel ile alevlere müdahale etti. Aydın Valisi Osman Varol'un önceki gün yaptığı açıklamaya göre; 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı. Söndürme çalışmaları 4'üncü gün olan bugün de sürdü. Günün ilk ışıkları ile birlikte 2 helikopter söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

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BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Havadan ve karadan yürüttüğümüz etkili mücadeleler sonucunda, Aydın-Çine, Balıkesir-Susurluk ve İzmir-Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara işaret eden Yumaklı, "Etkili mücadeleler sonucunda, Aydın'ın Çine, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz'dan bu yana, ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere, toplam 314 yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu, bu yangınların tamamını kontrol altına aldıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak yangın riski halen devam ediyor, ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız, rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Unutmayın, ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, Yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir."

Fotoğraflar: AA