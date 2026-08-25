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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Vahap Seçer mesajı: Kırgınlık, küskünlük düşünmedim

        Özgür Özel'den Vahap Seçer mesajı: Kırgınlık, küskünlük düşünmedim

        YENİ Parti lideri Özgür Özel, Vahap Seçer'in CHP'ye bağlılık vurgusu yapması üzerine kendisiyle görüştüğünü belirterek, "Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, küskünlük düşünmediğimi söyledim" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Özgür Özel'den Vahap Seçer mesajı
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        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'ye bağlılık vurgusu yapması hakkında, "Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, küskünlük düşünmediğimi söyledim" dedi.

        YENİ Parti lideri Özgür Özel, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerin CHPye bağlılık vurgusu yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Öncelikle Vahap Seçerin CHPye yaptığı bağlılık duygusu bizim yaptığımızdan farklı değil. Dün Vahap Başkan beni aradı. Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, 'Siz Adana'ya geldiğinizde de gelip size eşlik ettim. Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz, genel başkanım olarak size eşlik ederim. Mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde ben de zaten davetliydim ve hem katılmam olmazdı. İfadelerim de mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi' dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, küskünlük düşünmediğimi söyledim. Hatta, 'Ben butlanın ilk günlerinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da tüm arkadaşlarla bunu kınamıştım. Defalarca da geldim burada tavrımı gösterdim. Bu konuda aramızda en ufak bir problem olmadığının bilinmesini isterim' diye kendisi ifade etti bizzat bana. Ben de aynı iyi duyguları kendisine ifade ettim."

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