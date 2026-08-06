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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da balkondan düşen Deniz kurtarılamadı

        Şanlıurfa'da balkondan düşen Deniz kurtarılamadı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sokakta oynayan çocukları izlemek için balkonda sandalyenin üzerine çıkan 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Deniz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Balkondan düşen Deniz kurtarılamadı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde evlerinin balkonundan düşen Deniz Karaçizmeli (16), yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi.

        Evlerinin balkonundan sokakta oynayan çocukları izlemek isteyen Deniz Karaçizmeli, sandalyenin üstüne çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Karaçizmeli, balkondan düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Karaçizmeli ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Karaçizmeli, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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