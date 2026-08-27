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        Haberler Gündem Güncel Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma

        Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'da katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        Timothy Ash hakkında soruşturma
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        Başsavcılık, Ash'in Muğla'da katıldığı bir toplantıda konuştuğu videonun basına yansımasının ardından harekete geçti.

        AA'da yer alan habere göre İngiliz ekonomist hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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