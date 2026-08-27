Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'da katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 16:57 Güncelleme:
Başsavcılık, Ash'in Muğla'da katıldığı bir toplantıda konuştuğu videonun basına yansımasının ardından harekete geçti.
AA'da yer alan habere göre İngiliz ekonomist hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
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