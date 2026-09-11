Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TIR, bisiklete çarptı! 2 can kaybı var!

        TIR, bisiklete çarptı! 2 can kaybı var!

        Afyonkarahisar'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir TIR'ın elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TIR, bisiklete çarptı! 2 can kaybı!

        Afyonkarahisar'da TIR'ın elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. (58) idaresindeki TIR, A.S. (76) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.S. ile yolcu U.S. (76) ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklette bulunan diğer yolcu E.Ç. (64) ile TIR sürücüsü N.G. ise hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #haberler
        #afyonkarahisar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor