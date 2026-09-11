Afyonkarahisar'da TIR'ın elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. (58) idaresindeki TIR, A.S. (76) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü A.S. ile yolcu U.S. (76) ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklette bulunan diğer yolcu E.Ç. (64) ile TIR sürücüsü N.G. ise hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.