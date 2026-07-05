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        Haberler Gündem Güncel Tokat’ta düğün yemeğinden 26 kişi zehirlendi iddiası

        Tokat’ta düğün yemeğinden 26 kişi zehirlendi iddiası

        Tokat'ın Artova ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 26 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan davetlilerin durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        Düğün yemeğinden 26 kişi zehirlendi
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        Tokat'ın Artova ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        26 KİŞİ RAHATSIZLANDI

        AA'daki habere göre olay; Tokat'ın Artova ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 26 kişi, Artova İlçe Hastanesi'ne başvurdu.

        Davetliler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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