Uşak'ta bankta oturduğu sırada otomobil çarpan 67 yaşındaki Ahmet Aydemir hayatını kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki bankta otururken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 67 yaşındaki Ahmet Aydemir, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan H.G.'nin tedavisi ise sürüyor
Giriş: 30 Haziran 2026 - 16:31 Güncelleme:
Uşak'ın Banaz ilçesinde bankta oturduğu sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 67 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AA'daki habere göre; Kazanın ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Aydemir, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı olayda yaralanan H.G'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Banaz'da R.U. (31) yönetimindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, 17 Haziran'da Bahadır köyünde yol kenarındaki bankta oturan Ahmet Aydemir ve H.G'ye çarpmıştı.
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