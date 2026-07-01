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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Valiliği duyurdu! Kent genelinde havai fişek yasağı

        İstanbul Valiliği duyurdu! Kent genelinde havai fişek yasağı

        İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının, 16 Temmuz 2026-28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        Valilikten havai fişek yasağı

        İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı–yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

        DHA'daki habere göre; İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı.

        Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.

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