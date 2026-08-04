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        Haberler Gündem Güncel YAŞ kararları açıklandı

        YAŞ kararları açıklandı

        Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. YAŞ Bildirisi'nde, "30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere; 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır." denildi

        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        YAŞ kararları açıklandı

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