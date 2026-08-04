YAŞ kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. YAŞ Bildirisi'nde, "30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere; 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştır." denildi
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:00 Güncelleme:
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