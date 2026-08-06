Zincirleme kazada 29 yaralı var!
Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 29 kişi yaralandı
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:49 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 29 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Vakıflar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.T.'nin kullandığı yolcu otobüsü, önünde seyreden 2 işçi servis minibüsü ile otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlardaki 29 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, çevre hastanelerde kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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