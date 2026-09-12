Sosyal medya fenomeni Semil Varol'a polis memurlarına hakaret soruşturması
TikTok'ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik ifadeleri nedeniyle sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında soruşturma başlatıldı. Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı
Giriş: 12 Eylül 2026 - 21:18 Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Semih Varol, TikTok’ta yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik kullandığı küfürlü ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalanan Varol hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a maddesi kapsamında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan işlem başlatıldı.
Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Eylül 2026 tarihinde mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.
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