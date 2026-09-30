Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Takograf manipülasyonuna 555 bin TL ceza!

        Takograf manipülasyonuna 555 bin TL ceza!

        Başkentte bir çekicide, sürüş ve dinlenme sürelerinin gerçeğe aykırı şekilde kaydedilmesini sağlayan takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Takograf hilesine 555 bin TL ceza!

        Ankara'da gerçekleştirilen trafik denetiminde, bir çekicide, sürüş ve dinlenme sürelerinin gerçeğe aykırı şekilde kaydedilmesini sağlayan takograf manipülasyon düzeneği tespit edildi. Sürücü ve araç sahibine toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı.

        DHA'nın haberine göre Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Eskişehir yolundaki Karayolları Denetim İstasyonu'nda ağır vasıta araçlarına yönelik kontrollerinde bir çekici denetim amacıyla durduruldu.

        Aracın takograf sisteminde yapılan ayrıntılı kontrolde, kumanda aracılığıyla devreye alınıp kapatılabilen ve takograf kayıtlarına müdahale edilmesini sağlayan yasa dışı düzenek bulunduğu belirlendi.

        REKLAM

        Ağır vasıta şoförlerinin sürüş, çalışma, mola ve dinlenme sürelerini kayıt altına alan takograf cihazında tespit edilen düzenekle bu kayıtların gerçeğe aykırı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Sürücüye 185 bin TL, araç sahibine ise 370 bin TL olmak üzere toplam 555 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araçta tespit edilen yasa dışı manipülasyon düzeneği ise sökülerek kullanılamaz hale getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #ankara
        #en son haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        1,2 milyarlık villalara el konuldu
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Gaziantep'teki faciada can kaybı 8'e yükseldi!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Süresiz nafaka kararı iptal edildi
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kayıplar mercek altında!
        Kayıplar mercek altında!
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        'Tık' uğruna 'öldürdüler'
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?
        Yağışlı hava ne kadar sürecek? Pastırma yazı ne zaman gelecek?