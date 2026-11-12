Tarihi handa yarım asıklık "makaralı" çay servisi

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Eminönü semtinde tarihi dokusunu koruyan 114 yıllık Kuru Kahveci Hanı'nda çay ocağı işleten Necmi Cebeci (73), çay ve kahve siparişlerini yıllardır vazgeçmediği manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırıyor. Yıllardır kullanılan sistemde bardaklardaki çayın dökülmeden taşındığını belirten Cebeci, "Biz alıştığımız için, senelerdir de bunu yaptığımız için dökülme olmuyor" dedi.

Eminönü'nde zücaciyecilerden bavul toptancılarına kadar farklı sektörlerden birçok esnafı ağırlayan Kuru Kahveci Hanı'nın çay ocağını, 55 yıl önce babasından devralan Necmi Cebeci işletiyor.

Her sabah 06.30-07.00 saatleri arasında mesaiye başlayan Cebeci, 5 katlı handa siparişleri manuel sepet ve makara sistemiyle ulaştırıyor. Hanın yoğun temposunu ise “Makine olsa dayanmaz” sözleriyle anlatıyor.

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Hanın geçmişten bugüne rutinlerini ve sakinlerini anlatan Necmi Cebeci, "Yaklaşık 50-55 senedir buradayım. Babadan kalma bu çay ocağını işletiyoruz. 114 senelik, eskiden beri yazıhane olarak kullanılan tarihi bir handır burası. Kuru kahveci hanı. Ondan sonra iş hanına dönüştü. Yukarıda birinci katta bir züccaciyeci var, otellere, restoranlara hitap eden. Giriş katta temizlik maddeleri satan, en yukarıda bavul satış yapan bir dükkan var" diye konuştu.

Cebeci, "Biz sabahları saat 6.30'da falan açarız hanı. 6.30-7.00 arası. Akşam 7-7.30'da han kapanır, ama biz burayı daha önce kapatırız. Çünkü çok oluyor yani tahammül edemiyoruz. Makine olsa dayanmaz. Aynı saatte geliriz, aynı saatte gideriz" ifadelerini kullandı.

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Siparişleri ulaştırdığı makara ve sepet sistemden söz eden Cebeci, "Müşteriler sesleniyor, sepetle çekiyoruz, müşteriler alıyor, bazen bizim arkadaşlarımız götürüyor ama bu sepet, iki-üç kişiye bedel" dedi.

Cebeci, "Handaki bütün müşterilere yetişiyor, mesela bağırıyor yukarıdan. Diyor ki, 'Üç çay diyor', biz bundan çekiyoruz, o alıyor indiriyoruz. Ama biz çektiğimiz için dökülme olmuyor. Yani biz alıştığımız için senelerdir de bunu yaptığımız için bir dökülme olmuyor. Yani bu çok iyi bir şey bizim için, inanılmaz bir şey ve müşteri de alıştığı için kendisi alıyor" diye konuştu.

Hanın en üst katında bavul satışı yapan bir işletmenin sahibi Mehmet Polatdemir de, "55 yıldır çaycı abilerimiz var. Onlar da eski usul çay kahve söylediğimiz zaman asansör sistemiyle gönderiyorlar, çayları güzel, kahveleri güzel. Hizmetleri güzel" ifadelerini kullandı.