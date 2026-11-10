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        Melikgazi Belediyesi tarihi konakta bağcılık kültürünü yeniden canlandıracak

        Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nda yapılan restorasyon çalışmalarını tamamladı. Konakta incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "5 bin metrekare alanda Kayseri'nin bağcılık kültürünü tanıtacak Bağ Müzesi'ni hayata geçiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:14 Güncelleme:
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        Tarihi konakta bağcılık kültürü yaşatılacak

        Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi'nde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nda yapılan restorasyon çalışmalarını tamamladı. Konak, peyzajı ve tefrişatından sonra 2027 yazında Bağ Müzesi olarak hizmet vermeye ve Kayseri turizmine katkı sunmaya başlayacak.

        Konakta incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallenin tarihi dokusuyla Kayseri'nin en önemli mahallelerinden biri olduğunu belirtti. Burada bulunan konağın restorasyonunu tamamladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Aslında bu konağın çoğu yeri çökmüş ve kullanılmayacak durumdaydı. Biz burayı Bakkaloğlu ailesi ile konuşarak belediyemize aldık. Büyük bir emekle restore ettik. Şu anda konakla ilgili çalışmalarımız bitti, peyzajına başladık. 5 bin metrekare alanda Kayseri'nin bağcılık kültürünü tanıtacak Bağ Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. Bağın diğer kullanacak alanlarını ve tefrişini yapacağız. Dolayısıyla Germir'deki Bağ Müzemiz gerçekten Kayseri'ye yakışacak. 'Gesi Bağları', 'Germir Bağları', 'Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor' türküsü ile birlikte başkalarına en iyi şekilde anlatacağı mekanlardan biri olacak. Özverili çalışmaları için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah 2027 yılı yazında bu Bağ Müzemiz çok daha güzel olacak."

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