Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tatilciler seferber oldu! Panik anları!

        Tatilciler seferber oldu! Panik anları!

        Balıkesir'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaş için tatilciler seferber oldu. Denizde saniye saniye kurtarma anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tatilciler seferber oldu! Panik anları!

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkiinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Salih D. vatandaşlar ve cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar ise böyle görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, denizde boğulma tehlikesi geçiren Salih D., vatandaşların yoğun cabası ile denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgilere göre, denizde bir süre çırpınarak yardım isteyen kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan kişi, bölgede görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerine teslim edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar cankurtaranlar tarafından kıyıda ilk müdahalesi yapılan kişi, daha sonra ambulansla sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Denizde uzun süre kaldığı belirtilen kişinin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu

        Bursa'nın İsmetiye Mahallesi'nde 2 katlı bir evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan 30 yaşındaki Erkut Şentürk hayatını kaybetti.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Genç kadını mermer blok öldürdü!
        Genç kadını mermer blok öldürdü!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!
        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        İki kişinin ölüm nedeni cinayeti görmeleri!
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        İş Kanunu’nda bu maddeye dikkat!
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        Maraton koşuları neden 42,195 kilometre uzunluğundadır?
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"
        "Trump İran ile görüşmelere alan tanıyor"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik