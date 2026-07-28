TBMM'de oturma düzeni değişti
Yeni Parti'nin kurulmasıyla TBMM Genel Kurulu'nda koltuk düzeni değişti. Yeni Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken, CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
Yeni Parti'nin kurulmasıyla TBMM’deki parti grubu sayısı 7’ye yükselirken, oturma düzeni de değişti.
İHA'nın haberine göre Yeni Parti milletvekilleri AK Parti'nin yanındaki sıralara otururken, CHP milletvekilleri DEM Parti ve MHP arasına oturdu.
CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak ise CHP sıralarına oturdu.
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