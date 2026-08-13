Tekirdağ ve Kırklareli'de deniz yasağı
Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 00:18 Güncelleme:
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.
DHA'nın haberine göre; Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 13 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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