Tepebaşı'nın projesi uluslararası araştırmaya konu oldu

Sekiz ülkeden 13 proje ortağı ile 17 yerel pazarı bir araya getiren uluslararası BLUMI-Med'in Türkiye ortağı olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından araştırılan üç yerel pazar modelinden biri de Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Satış Noktaları oldu. Kadın üreticileri destekleyen model, "Akdeniz Bölgesinde Kentsel Yerel Pazarların Güçlendirilmesi" anlamına gelen BLUMI-Med Projesi kapsamında 8 ülkede incelenen yerel pazar uygulamaları arasına girdi.

PRIMA Programı'nın Tarım-Gıda Değer Zinciri çağrısı ve TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı kapsamında desteklenen proje, 8 ülkeden 13 proje ortağı ile 17 yerel pazarı bir araya getiriyor.

Üç yıl sürecek araştırmayla yerel pazarların ekonomik, sosyal, kurumsal ve çevresel sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi ve bu pazarların geliştirilmesine yönelik bilimsel yöntemler oluşturulması hedefleniyor.

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Belediye Başkanı Ahmet Ataç, projenin uluslararası bir bilimsel araştırmaya konu olmasının, yıllardır kadın emeğine ve kırsal kalkınmaya verilen desteğin önemini ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"2019 yılında yola çıkarken amacımız kadınların ürettiği ürünleri yalnızca bir satış tezgâhına taşımak değildi. Kadınların emeğini görünür kılan, kazanca dönüştüren, onları bilgiyle güçlendiren ve kent ile kırsal arasında doğrudan bağ kuran kalıcı bir model oluşturmak istedik. Bugün bu modelin 8 ülkeden bilim insanlarının ve kurumların yer aldığı uluslararası bir araştırmada incelenmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Ancak asıl değerli olan, Tepebaşılı kadınların üretimden gelen deneyimlerinin dinlenmesi ve bu deneyimlerin Akdeniz bölgesindeki yerel pazarların geleceğine yönelik politikalara katkı sağlayacak olmasıdır. Kadınların üretimde güçlendiği, yerel üreticinin emeğinin karşılığını aldığı ve halkımızın sağlıklı gıdaya aracısız ulaşabildiği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz."

PROJENİN İLK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Projenin ilk çalıştayı, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Ali Koç Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Tepebaşılı 16 kadın; üretim süreçlerini, geçim kaynaklarını, satış noktalarına ilişkin deneyimlerini, karşılaştıkları sorunları ve gelecekten beklentilerini anlattı.

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Çalıştayda Türkiye’yi temsilen projenin yürütücülüğünü yapan ESOGÜ Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Giray, BLUMI-Med Projesini katılımcılara tanıttı. Giray, çalıştayın çok aktörlü yapısına dikkati çekerken, üreticiler, tüketiciler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlara ve çözüm yollarına yönelik farklı bakış açılarını içeren, daha bütüncül ve etkili sonuçların hedeflendiğinden bahsetti.

Üç yıl sürecek projenin ilk çalıştayı aynı zamanda ortak öğrenme ve birlikte tasarlama sürecinin ilk adımını oluşturdu.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu da projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Tepebaşı Belediyesi'ni örnek projesinden dolayı tebrik etti.

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda politika önerileri hazırlanacak. Böylece Tepebaşılı kadınların deneyimleri, Akdeniz bölgesindeki yerel pazarların geleceğine yönelik uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sunacak.

108 KADIN ÜRETİCİYE ULAŞILDI

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Satış Noktaları, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların talepleri doğrultusunda Temmuz 2019’da hizmete başladı. Projeden bugüne kadar yaklaşık 20 farklı mahalleden 108 kadın üretici yararlandı.

Kadın üreticiler, Tepebaşı Belediyesinin sağladığı çadır ve tezgâhlarda kendi yetiştirdikleri doğal ve yerel ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Satış noktaları; perşembe günleri Hoşnudiye Mahallesi Özdilek Sanat Merkezi’nde, cumartesi günleri Batıkent Mahallesi Hasan Âli Yücel Belde Evi’nde, salı günleri ise Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Satış Noktaları projesi kapsamında kadınlara sürdürülebilir tarım, gıda hijyeni, sağlıklı gıda hazırlama ve muhafaza yöntemleri, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, doğru pestisit kullanımı, pazarlama, girişimcilik ve kooperatifçilik gibi alanlarda eğitimler de veriliyor.