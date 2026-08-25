DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısını yapmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Öcalan, "son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan kendisine atfedilen ifade, görüşme, isim, belge ve tutanakların gerçek dışı olduğunu" ifade ederek, "Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir" dedi.

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun gerçekleştirdiği ilk toplantısına ilişkin ve aynı zamanda son birkaç gündür sosyal medyada dolaşıma sokulan "gerçek dışı iddia ve ithamlara" ilişkin DEM Parti İmralı Heyeti’ne yazılı mesaj gönderdi.

DEM Parti'nin verdiği bilgiye göre, Öcalan'ın "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı yazılı mesajı şöyle:

"Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.

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Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir.

Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."