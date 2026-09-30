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        Test sonuçları belli oldu

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski futbolcu Hasan Şaş ile oyuncu Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testinde kokain maddesine rastlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Test sonuçları belli oldu

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

        İHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve kan, saç ve idrar örnekleri alınan, işlemlerinin ardından ise adliyede serbest bırakılan Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu.

        Yapılan testlerde, Hasan Şaş'ın kan, idrar ve saçında kokain maddesine, saçında ayrıca kodein maddesine de rastlandı. Soruşturma kapsamında yurt dışında olan ve döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da test sonucu ortaya çıktı.

        Saraçoğlu'na yapılan testlerde, saçında kokain maddesi bulundu.

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        Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yağız Sabuncuoğlu ile Aras Bulut İynemli'ye yapılan testlerde ise uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #haberler
        #Hasan Şaş
        #Afra Saraçoğlu
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