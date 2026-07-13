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        Haberler Gündem Çevre Yozgat'ta toprak işlemesiz ekilen mercimeğin hasadı yapıldı

        Yozgat'ta toprak işlemesiz ekilen mercimeğin hasadı yapıldı

        Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadı gerçekleştirildi. Toprak işlemesiz tarım yönteminin daha az yakıt ve iş gücü gerektirdiği, üretim maliyetini düşürürken toprağın korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağladığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Toprak işlemesiz mercimeğin hasadı yapıldı

        Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Özlüce köyünde üretici Süleyman Çatalyürek'in tarlasında toprak işlemesiz tarım yöntemiyle ekilen mercimeğin hasadının yapıldığı belirtildi.

        Hasatta dekara 161 kilogram verim elde edildiği ifade edilen açıklamada, mercimeğin bazı zorunlu nedenlerle biçerdöverle erken hasat edilmesi nedeniyle dane ve sapın tam olgunlaşmamasına bağlı yaklaşık yüzde 30 verim kaybı yaşandığı aktarıldı.

        Açıklamada, erken hasada rağmen elde edilen verimin, toprak işlenerek yapılan ekimlerle benzer birçok alandaki üretimden ise daha yüksek olduğu kaydedildi.

        Toprak işlemesiz tarım yönteminin daha az yakıt ve iş gücü gerektirdiği, üretim maliyetini düşürürken toprağın korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağladığı belirtildi.

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