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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da 'ot biçme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Trabzon'da 'ot biçme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        Trabzon'da Paşa G. ile yengesi Emine E. arasında ot biçme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Paşa G., yengesi Emine E'yi tabancayla vururak öldürdü, yeğeni ile onun oğlunu ise yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 22:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Ot biçme' tartışmasında kan döküldü!

        Trabzon'daki olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa G. ile yengesi Emine Gülle arasında 'ot biçme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Paşa G. tabancasını ateşleyerek yengesi Emine Gülle ile kızı Fatma E. ve torunu Ekrem E.'yi vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Gülle'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatma ile oğlu Ekrem E. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayın ardından şüpheli Paşa G., jandarma ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden Emine Gülle'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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