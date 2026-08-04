Tunceli'de korkutan yangın

Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki alevler kontrol altında
Tunceli'deki milli parkta çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 04:24 Güncelleme:
Milli parkın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, tırmık ve küreklerle müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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