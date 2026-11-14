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        Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de

        Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı (2027-2029) konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerinin yönetilmesini amaçlayan planın uygulama sürecini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordine edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 02:02 Güncelleme:
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        Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, iklim değişikliği ile yeşil ve dijital dönüşümün, üretimden istihdama, becerilerden çalışma koşullarına kadar ekonomik ve toplumsal yaşamın birçok alanını yeniden şekillendirdiği belirtildi.

        Bu dönüşümün çalışma hayatına etkilerinin, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ve kimseyi geride bırakmadan yönetilmesinin önem arz ettiği ifade edilen genelgede, 2 Temmuz 2025 tarihli ve 7552 sayılı İklim Kanunu ile mevzuata giren adil geçiş yaklaşımının çalışanların ve işletmelerin değişen koşullara uyumunu, ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasını, insana yakışır işlerin artırılmasını ve sosyal korumanın güçlendirilmesini gerektirdiği bildirildi.

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        Genelgede, bu süreçte dönüşümden farklı biçimlerde etkilenen sektör, bölge ve grupların gözetilmesi ve sosyal diyaloğun esas alınmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak bu çerçevede On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (2025-2028) uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ve paydaşların katılımıyla "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nın (2027-2029)" hazırlandığı kaydedildi.

        Beceri uyumu, kapsayıcı dönüşüm ile sosyal koruma ve toplumsal dayanıklılık eksenlerini içeren tematik politikalar ve öncelikli sektörlere yönelik sektörel politikalar üzerine kurulu mezkur Strateji ve Eylem Planı'nın Bakanlığın resmi internet adresi "www.csgb.gov.tr" üzerinden yayımlanacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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        "Söz konusu Strateji ve Eylem Planının uygulanmasına ilişkin koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların katılımıyla Bakanlık tarafından yürütülecektir. Eylem Planı'nda sorumlu olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar, ilgili kuruluşların katkılarını da alarak uygulamaya ilişkin gelişmeleri altı aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirecektir. Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki görev ve sorumlulukların ilgili kurum ve kuruluşlarca öngörülen takvim doğrultusunda hassasiyetle yerine getirilmesi, uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

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