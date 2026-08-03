Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı 7 Ağustos'ta başlayacak
Malatya'da düzenlenecek Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı, 7 Ağustos'ta başlayacak
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 18:29 Güncelleme:
Malatya'da sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 7-9 Ağustos tarihlerinde Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası sporcuların da katılacağı yarışta, vatandaşlar da pedal çevirecek.
7 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de kortej sürüşüyle başlayacak yarışmalar, İnderesi Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşları organizasyonu izlemeye davet etti. Sporu teşvik amacıyla yarışmaları düzenlediklerini aktaran Er, Malatya'yı uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini ifade etti.
Organizasyon, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
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