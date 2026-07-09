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        Haberler Gündem Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu seçimlerinde aday oldu

        Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu seçimlerinde aday oldu

        İstanbul Barosu'nun eski başkanları arasında yer alan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu seçimleri için adaylığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu seçimlerinde aday oldu

        İstanbul Barosu'nda faaliyet gösteren Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu birleşerek "Cumhuriyetçi Güç Birliği" adıyla yeni bir oluşum kurduklarını açıkladı.

        Cumhuriyetçi Güç Birliği, İstanbul Barosu Başkanlığı için Av. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın ortak aday olduğunu duyurdu. Düzenlenen toplantıda, birlikteliğin temelinin Cumhuriyetin kurucu değerleri, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve avukatlık mesleğinin itibarını yeniden güçlendirme hedefi olduğu belirtildi.

        Basın toplantısında konuşan Kocasakal, adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada "1923 Cumhuriyetine, başta üniter yapı ve ulus devlet olmak üzere kurucu değerlere sahip çıkmak, Kurucu Önder Atatürk'e fikri bağlılık, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne sarsılmaz inanç, avukatlık mesleğinin işlev, itibar ve onurunu savunmak İstanbul Barosunun tarihsel çizgisi ve görevidir” dedi.

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