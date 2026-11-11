Ümraniye'de gençlere yönelik Yapay Zeka Akademisi

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi, bilim ve teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek gençlerin dijital dünyada yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Ümraniye Yapay Zeka Akademisi, farkındalık eğitimlerinden uygulamalı atölyelere, üretim kampından uluslararası film festivaline uzanan kapsamlı bir programla gençlere yeni fırsatlar sunuyor.

Projenin ilk aşamasında ilçe genelindeki devlet liseleri ve özel okullarda yapay zeka farkındalık söyleşileri düzenlendi. Yaklaşık 40 lisede gerçekleştirilen programlarda 10 bin öğrenciyle bir araya gelinerek yapay zekanın gelişimi, günlük yaşamdaki kullanım alanları ve geleceğin meslekleri üzerindeki etkileri ele alındı.

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İletişim ve Bilişim Entegratörü ve Ümraniye Yapay Zeka Film Festivali Küratörü Hasan Ustaosmanoğlu tarafından gerçekleştirilen söyleşilerde, yapay zekanın sunduğu imkanların yanı sıra teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanımı konusunda da öğrencilere bilgiler aktarıldı. Gençlerin ilgi gösterdiği buluşmalarda, yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi ve öğrencilerin teknolojik dönüşüme hazırlanmaları amaçlandı.

Farkındalık söyleşilerinin ardından programın ikinci aşaması olan Yapay Zeka Akademisi eğitimleri başlayacak. Bir aylık başvuru sürecinin ardından belirlenen 500 genç, uzman eğitmenler eşliğinde bir ay ücretsiz çevrim içi eğitimlere katılacak.

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Akademinin ilk döneminde yapay zeka destekli film ve dijital içerik üretimine ağırlık verilecek. Gençler, senaryo yazımı, hikaye geliştirme, yönetmenlik, görsel tasarım, ses ve müzik üretimi, video hazırlama ve kurgu gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgiler edinecek.

Eğitimler sayesinde katılımcılar, yapay zeka araçlarını kullanarak kendi fikirlerini özgün dijital içeriklere dönüştürmenin yöntemlerini öğrenecek. Böylece gençlerin teknolojik becerilerinin yanı sıra yaratıcılıklarının ve üretim yeteneklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Akademi eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler arasından mülakatla seçilecek 100 katılımcı, 3 gün sürecek Ümraniye Belediyesi Yapay Zeka Kampı'nda buluşacak.

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Dörder kişilik 25 takım halinde çalışacak gençler, uzman mentorların rehberliğinde kendi yapay zeka filmlerini ve dijital içeriklerini üretecek. Fikir geliştirme, senaryo oluşturma, görsel tasarım, seslendirme ve kurgu aşamalarının tamamında aktif rol alacak katılımcılar, kamp sonunda ortaya çıkardıkları eserleri jüriye sunacak.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan yapımlar, 2027 yılında ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nde yarışma hakkı elde edecek. Böylece gençler, akademide kazandıkları bilgi ve becerileri uluslararası bir platformda sergileme imkanına kavuşacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Gençlerin yapay zeka çağında kendi fikirlerini geliştiren, yeteneklerini keşfeden ve üreten bireyler olarak yetişmesini istediklerini kaydeden Yıldırım, "Liselerimizde başlattığımız farkındalık çalışmasını eğitimle üretim kampıyla ve uluslararası festivalimizle bir bütün olarak ele alıyoruz. Ümraniye'de gençlerimizin geleceğine yatırım yaparken teknolojiyle sanatın buluştuğu yeni bir üretim kültürünün de gelişmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.