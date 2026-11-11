Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ümraniye Belediyesi gençlere yönelik Yapay Zeka Akademisi düzenleyecek

        Ümraniye Belediyesi gençlere yönelik Yapay Zeka Akademisi düzenleyecek

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak ve yapay zeka alanında yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Yapay Zeka Akademisi'ni hayata geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ümraniye'de gençlere yönelik Yapay Zeka Akademisi

        Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi, bilim ve teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek gençlerin dijital dünyada yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

        Bu kapsamda hayata geçirilen Ümraniye Yapay Zeka Akademisi, farkındalık eğitimlerinden uygulamalı atölyelere, üretim kampından uluslararası film festivaline uzanan kapsamlı bir programla gençlere yeni fırsatlar sunuyor.

        Projenin ilk aşamasında ilçe genelindeki devlet liseleri ve özel okullarda yapay zeka farkındalık söyleşileri düzenlendi. Yaklaşık 40 lisede gerçekleştirilen programlarda 10 bin öğrenciyle bir araya gelinerek yapay zekanın gelişimi, günlük yaşamdaki kullanım alanları ve geleceğin meslekleri üzerindeki etkileri ele alındı.

        REKLAM

        İletişim ve Bilişim Entegratörü ve Ümraniye Yapay Zeka Film Festivali Küratörü Hasan Ustaosmanoğlu tarafından gerçekleştirilen söyleşilerde, yapay zekanın sunduğu imkanların yanı sıra teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanımı konusunda da öğrencilere bilgiler aktarıldı. Gençlerin ilgi gösterdiği buluşmalarda, yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi ve öğrencilerin teknolojik dönüşüme hazırlanmaları amaçlandı.

        Farkındalık söyleşilerinin ardından programın ikinci aşaması olan Yapay Zeka Akademisi eğitimleri başlayacak. Bir aylık başvuru sürecinin ardından belirlenen 500 genç, uzman eğitmenler eşliğinde bir ay ücretsiz çevrim içi eğitimlere katılacak.

        REKLAM

        Akademinin ilk döneminde yapay zeka destekli film ve dijital içerik üretimine ağırlık verilecek. Gençler, senaryo yazımı, hikaye geliştirme, yönetmenlik, görsel tasarım, ses ve müzik üretimi, video hazırlama ve kurgu gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgiler edinecek.

        Eğitimler sayesinde katılımcılar, yapay zeka araçlarını kullanarak kendi fikirlerini özgün dijital içeriklere dönüştürmenin yöntemlerini öğrenecek. Böylece gençlerin teknolojik becerilerinin yanı sıra yaratıcılıklarının ve üretim yeteneklerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

        Akademi eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler arasından mülakatla seçilecek 100 katılımcı, 3 gün sürecek Ümraniye Belediyesi Yapay Zeka Kampı'nda buluşacak.

        REKLAM

        Dörder kişilik 25 takım halinde çalışacak gençler, uzman mentorların rehberliğinde kendi yapay zeka filmlerini ve dijital içeriklerini üretecek. Fikir geliştirme, senaryo oluşturma, görsel tasarım, seslendirme ve kurgu aşamalarının tamamında aktif rol alacak katılımcılar, kamp sonunda ortaya çıkardıkları eserleri jüriye sunacak.

        Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan yapımlar, 2027 yılında ikincisi düzenlenecek Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nde yarışma hakkı elde edecek. Böylece gençler, akademide kazandıkları bilgi ve becerileri uluslararası bir platformda sergileme imkanına kavuşacak.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini belirtti.

        Gençlerin yapay zeka çağında kendi fikirlerini geliştiren, yeteneklerini keşfeden ve üreten bireyler olarak yetişmesini istediklerini kaydeden Yıldırım, "Liselerimizde başlattığımız farkındalık çalışmasını eğitimle üretim kampıyla ve uluslararası festivalimizle bir bütün olarak ele alıyoruz. Ümraniye'de gençlerimizin geleceğine yatırım yaparken teknolojiyle sanatın buluştuğu yeni bir üretim kültürünün de gelişmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ortak olacaktı katili oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ortak iş yeri kurmak için 5 milyon lira verdiğini öne sürdüğü 45 yaşındaki Erdal Sağır'ı, konuşmak için gittiği evinde çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldüren 34 yaşındaki Abdullah G., tutuklanarak cezaevine gönderildi (AA)

        #istanbul haberleri
        #Ümraniye Belediyesi
        #gençler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"