Üniversite tercihlerinde yapay zeka programlarına "yüzde 100" ilgi

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, üniversitelerde yapay zeka temelli programların yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla ilgili, "Yapay zeka temelli programlarda gördüğümüz yüzde 100 doluluk oranı, gençlerimizin bu dönüşümü ne kadar güçlü şekilde sahiplendiğinin göstergesidir" dedi.

Küçükşabanoğlu, "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)"nı ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

Derneğin yaklaşık 7 yıl önce temelleri atılırken eğitimin öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirlendiğini dile getiren Küçükşabanoğlu, bir eğitim komisyonu oluşturarak 2023 yılında "Eğitim ve Yapay Zeka Politika Belgesi"ni yayımladıklarını söyledi.

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Küçükşabanoğlu, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji meselesi değil, eğitim, insan kaynağı ve kalkınma meselesi olduğunu, dolayısıyla yapay zekada güçlü bir Türkiye hedefi için işe eğitimden başlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de yapay zeka eğitiminin gelişmesi adına son yıllarda önemli adımlar atıldığını belirten Küçükşabanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025'te yayımlanan Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı'nın (2025–2029) bu alanda önemli bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade etti.

Küçükşabanoğlu, eğitimde yapay zeka kültürünün oluşturulmasından öğretim programlarına, öğretmen eğitiminden öğrenci kazanımlarına, yapay zeka destekli yönetim süreçlerinden teknoloji ve veri altyapısına kadar uzanan içeriğe sahip belgenin, 4 temel hedef, 15 politika ve 40 eylem adımıyla eğitim sisteminin yapay zeka çağındaki dönüşümüne kapsamlı bir çerçeve sunduğunu söyledi.

"GENÇLER YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜNÜN FARKINDA"

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) da son yıllarda üniversitelerde yapay zeka ve dijital teknolojiler alanında yeni lisans ve ön lisans programlarını hayata geçirdiğine işaret eden Küçükşabanoğlu, bunun Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

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Küçükşabanoğlu, yapay zeka programlarının üniversite adaylarından gördüğü yoğun ilginin bu vizyonun toplumdaki karşılığını da ortaya koyduğunu belirterek şöyle devam etti: "Yapay zeka temelli programlarda gördüğümüz yüzde 100 doluluk oranı, gençlerimizin bu dönüşümü ne kadar güçlü şekilde sahiplendiğinin göstergesidir. Gençlerimiz, yapay zekanın geleceğin mesleklerini, ekonomisini ve üretim biçimlerini değiştireceğinin farkında. Bundan sonraki temel meselemiz bu güçlü ilgiyi bilgiye, yetkinliğe, araştırmaya ve üretime dönüştürmek olmalıdır. AIPA olarak önümüzdeki dönemde çalışmalarımızda yapay zeka ve eğitim ilişkisine daha fazla ağırlık verecek, gençlerimizin bu ilgisinin bilgiye ve üretime dönüşmesine katkı sağlayacak çalışmalarımızı artıracağız."

Gençlerin üniversite tercihlerindeki bu ilginin Türkiye toplumunda yapay zeka konusunda oluşan genel farkındalıkla da örtüştüğünü dile getiren Küçükşabanoğlu, AIPA tarafından gerçekleştirilen Yapay Zeka Algı Araştırması sonuçlarına değindi.

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Küçükşabanoğlu, bu araştırmaya göre toplumun yüzde 80,5'inin yapay zekadan haberdar olduğunu, yüzde 57,6'sının yapay zekayı kullandığını, yapay zeka kullananların yüzde 35,3'ünün ise bunu her gün kullandığını ifade etti.

Gençlerin yapay zeka dönüşümü farkındalığının üniversite tercihlerine de yansıdığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, "Şimdi yapmamız gereken bu ilgiyi bilgiye, bilgiyi yetkinliğe, yetkinliği üretime ve üretimi ülkemiz için ekonomik ve toplumsal değere dönüştürmek." diye konuştu.

"CAHİT ARF YAPAY ZEKA ÜNİVERSİTESİ BİR GÜN MUHAKKAK KURULACAK"

Küçükşabanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde başta Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın (2026-2030) Türkiye'nin yapay zeka politikalarında yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi.

Eylem Planı'nın, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerini bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğunu söyleyen Küçükşabanoğlu, "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" yaklaşımının, Türkiye'nin yapay zekada yalnızca teknolojiyi kullanan değil, insan kaynağını yetiştiren, geliştiren, üreten ve yöneten bir ülke olma iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Küçükşabanoğlu, AIPA olarak eğitim ve insan kaynağı yaklaşımının devletin yeni dönem vizyonunda güçlü şekilde yer almasını son derece değerli gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Devletimizin ortaya koyduğu bu hedeflere kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasındaki işbirliğini güçlendirerek katkı sunmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz dünyadaki dönüşümü görüyor ve üniversite tercihlerinde bunu açık biçimde ortaya koyuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'mız eğitimde yapay zeka konusunda önemli bir yol haritası ortaya koyuyor, YÖK üniversitelerimizde yeni programlar açıyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için önemli çalışmalar yürütüyor ve devletimiz yeni Yapay Zeka Eylem Planı ile güçlü bir irade ortaya koyuyor. Şimdi bir sonraki büyük hedefimizi konuşmalıyız. Yapay zekanın dünyadaki ekonomik, teknolojik ve jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirdiği bir çağda Türkiye'nin yalnızca yapay zeka bölümleri açan değil, bütünüyle yapay zekaya odaklanan, dünyanın başarılı öğrencilerini ve akademisyenlerini ülkemizde buluşturan, bilim, araştırma ve teknoloji üreten uluslararası bir üniversiteye sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Yüzyılı geride bırakmış Türkiye için dünyadaki sayılı yapay zeka üniversitelerinden birini kurmak bir lüks değil, ihtiyaçtır. Cahit Arf Yapay Zeka Üniversitesinin bir gün muhakkak kurulacağına inanıyoruz. Bilime, teknolojiye, gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapan Türkiye'ye de çok yakışacaktır."

Küçükşabanoğlu, eğitim sisteminin yapay zeka çağının ihtiyaçlarına hazırlanması konusunda ortaya koydukları vizyon ve çalışmalar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına ve YÖK'e de teşekkür etti.