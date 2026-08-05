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        Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçiminde gerginlik

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP grubunda gerginlik yaşandı. Seçimin 3. turunda AK Parti'ye 23, CHP'ye 21 oy çıktı, daha sonra ise salonda bulunan Özgür Çelik'in itirazlarıyla CHP 21, AK Parti 18 ilan edilerek 5 oyun geçersiz sayıldığı belirtildi. Daha sonra ise seçime ara verildi ve grup odalarına geçildi ve CHP grup odasında bağırmalar ile kapı yumruklama sesleri geldi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üsküdar'da başkanvekili seçiminde gerginlik

        Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine belediye başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP grubunda gerginlik yaşandı.

        İHA'da yer alan habere göre Belediye Meclisi'nde CHP'nin 27, AK Parti ve MHP'nin ise toplam 17 meclis üyesi bulunuyor.

        Başkanvekilliği seçiminde CHP, Sibel Tan Çetinkaya'yı, AK Parti ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Yapılan oylamada CHP'nin adayı ilk iki turda 26 oy alırken, üçüncü turda oy sayısı 21'e düştü. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim dördüncü tura kaldı.

        Üçüncü turdaki oy kaybının ardından CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Oylamaya verilen arada partililer arasında kısa süreli gerginlik meydana gelirken, seçim süreci dördüncü tur oylamasıyla devam etti.

        CHP GRUP ODASINDA BAĞIRMA SESLERİ GELDİ

        Öte yandan 3. turda AK Parti’ye 23, CHP’ye 21 oy çıktı, daha sonra ise salonda bulunan Özgür Çelik’in itirazlarıyla CHP 21, AK Parti 18 ilan edilerek 5 oyun geçersiz sayıldığı belirtildi. Daha sonra ise seçime ara verildi ve grup odalarına geçildi ve CHP grup odasında bağırmalar ve kapı yumruklama sesleri geldi.

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