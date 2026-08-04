Van'da 7 ayda 138 bin ton çöp bertaraf edildi

Van Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karahan, Aşağımollahasan ve Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonları ilçelerden toplanan evsel atıkları düzenli olarak toplanarak Van merkezde bulunan Van Entegre Katı Atık Tesisi'ne taşıyarak modern yöntemlerle bertaraf ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda işletilen Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonu Muradiye, Erciş ve Çaldıran ilçelerine, Aşağımollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonu Özalp ve Saray ilçelerine, Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonu ise Gevaş, Gürpınar ve Çatak ilçelerine ve Bahçesaray Katı Atık Aktarma İstasyonu kendi ilçesine hizmet veriyor.

Ayrıca Edremit ve Başkale ilçe belediyeleri tarafından kurulan depolama alanlarından da çöpler alınıyor. Merkez ilçe olan İpekyolu ve Tuşba ilçeleri ise çöplerini direk olarak Van Entegre Katı Atık Tesisine taşıyor. Tesiste çeşitli işlemlerden geçirilen atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilirken çöpten de enerji üretimi yapılıyor.

Günlük ortalama 655 ton çöp toplanan Van'da, 2026 yılının ilk 7 ayında 13 İlçeden Van Entegre Katı Atık Tesisinde 138 bin ton evsel atık bertaraf edildi. Bu kapsamda 7 ayda İpekyolu Belediyesi 68 bin ton, Tuşba Belediyesi 26 bin ton, Edremit Belediyesi 20 bin ton, Özalp Belediyesi 4 bin ton, Gevaş Belediyesi 5 bin ton, Muradiye Belediyesi 6 bin ton, Gevaş Belediyesi 5 bin ton, Başkale Belediyesi 548 ton, Çatak Belediyesi 14 ton ve diğer kurum ile özel işletmelerden de 4 bin ton atık Van Entegre Katı Atık Tesisi'ne taşındı.