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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

        Van'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

        Iğdır'dan ailesiyle gezmek için Van'ın Muradiye ilçesine gelen 4 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 01:41 Güncelleme:
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        Sulama kanalına düşen çocuk öldü
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        Iğdır'dan ailesiyle gezmek için Muradiye'nin Kandahar Mahallesi'ne gelen 4 yaşındaki Deniz Asaf Paçin, piknik yaptıkları sırada ailesinin yanından uzaklaştı.

        Kendisinden bir süre haber alınamayan Paçin'in sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paçin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Paçin'in cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #van
        #haberler
        #Muradiye
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