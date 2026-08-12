Van'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Iğdır'dan ailesiyle gezmek için Van'ın Muradiye ilçesine gelen 4 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 01:41 Güncelleme:
Iğdır'dan ailesiyle gezmek için Muradiye'nin Kandahar Mahallesi'ne gelen 4 yaşındaki Deniz Asaf Paçin, piknik yaptıkları sırada ailesinin yanından uzaklaştı.
Kendisinden bir süre haber alınamayan Paçin'in sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paçin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Paçin'in cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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