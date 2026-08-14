Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü sahillerinin temiz tutulmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında kent sakinlerinin yoğun kullandığı sahil ve plajlarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Bu kapsamda duyarsız kişilerin atıklarla çöplüğe çevirdiği Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Plaj alanı ve kıyı şeridinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan plastik, poşet, şişe, ambalaj ve çeşitli atıkları toplayan ekipler, alanı temiz bir görünüme kavuşturdu.