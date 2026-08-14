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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü sahilini çöplüğe çevirdiler: Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik yaptı

        Van Gölü sahilini çöplüğe çevirdiler: Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik yaptı

        Van Gölü sahili, duyarsız kişilerin attığı plastik, poşet, şişe, ambalaj ve çeşitli atıklarla çöplüğe döndü. Van Gölü sahillerinin temiz tutulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri torbalarca çöp toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Van Gölü sahilini çöplüğe çevirdiler
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        Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü sahillerinin temiz tutulmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında kent sakinlerinin yoğun kullandığı sahil ve plajlarda temizlik çalışmaları yapıyor.

        Bu kapsamda duyarsız kişilerin atıklarla çöplüğe çevirdiği Mollakasım Mahallesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Plaj alanı ve kıyı şeridinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan plastik, poşet, şişe, ambalaj ve çeşitli atıkları toplayan ekipler, alanı temiz bir görünüme kavuşturdu.

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        #van gölü
        #çevre kirliliği
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