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        Haberler Gündem Güvenlik Yapımı süren Ay Yıldız Karargahı, 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek

        Yapımı süren Ay Yıldız Karargahı, 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek

        Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyük olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ay Yıldız Karargahı'nın detayları belli oldu

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın detayları belli oldu.

        AA'da yer alan habere göre karargah, toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor.

        Toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı bulunan karargahın, 1 milyon metrekaresi bitti. Karargah tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO Karargahı'nın 4 katı büyüklüğünde olacak.

        Çevre duvarı 6,5 kilometre uzunluğunda olan karargahın, 3 bin 200 kişilik 5 konferans salonu, 1 yılda inşası tamamlanan 10 bin metrekare alana kurulu Yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otoparkı bulunuyor.

        "1 MİLYON BİTKİ VE AĞAÇ"

        Toplam 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunan proje sonunda Keops Piramidi'nin yaklaşık hacmi olan 2 milyon metreküp beton, Eyfel Kulesi'ndeki çeliğin 22 katına denk gelen 125 bin ton çelik kullanılmış olacak. Alanda, 25 kilometre kışla içi yol uzunluğu bulunacak.

        Ayrıca, Londra Hyde Park'ın 1,5 katı büyüklüğünde 1 milyon bitki ve ağaç, 2 milyon metrekare yeşil alan, 44 bin 800 kilometre kablo, 168 bin aydınlatma, 25 bin fiber optik kablo kapasitesi de yerleşkede bulunacak.

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