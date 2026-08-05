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        YAŞ kararları, Resmi Gazete'de

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 01:06 Güncelleme:
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        YAŞ kararları, Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.

        Öte yandan, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 19 general, 6 amiral ve 69 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

        Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin, Alparslan Kılınç korgeneralliğe, tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı, Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi.

        Kara Kuvvetleri Komutanlığında 40 albay ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

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        Buna göre, albaylar Hasan Atasoy, Ali Karakaş, Murat Temur, Ertan Binay, Mehmet Ali Yağız, Mehmet Savcı, Mehmet Serhat Gündoğan, Halil Özçay, Hakan Kutlu, Günal Budak, Mustafa Volkan Esen, Cumhur Pıçakcı, Uğur Özyurt, Hakan Kan, Ayhan Ocak, Sedat Öztürk, Kürşad Cihan Erce, Çetin Kaya, Vedat Er, İsmail Cenkeri Ersöz, Enver Kılınç, Ahmet Aydın, Fuat Dönmez, Kenan Koç, Haşim Bildiş, Ersin Yaman, Şengezer Şimşek, Hüseyin Erhan Öztek, Orhan Demirel, Kubilay Karadeniz, Armağan Özel, Mustafa Cem Tokeşer, Sefa Koruk, Alper Önem Civelek, Metin Durmaz, Barış Karaca, Cebrail Kemal Dokumacı, Ahmet Durgut, Ferit Yüksel, Metin Çekmegül tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe, tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay, Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe yükseltildi.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 11 albay da tuğamiralliğe terfi ettirildi.

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        Buna göre albaylar Çağlar Mert Erk, Burak Köpük, Göksel Ercenik, Burak Türköz, Adil Tüfekçi, Güvenç Uysal, Volkan Kıvan, Emre Ahmet İnal, Arif Özay, Umut Turhan, İzzet Emre Afacan tuğamiralliğe terfi ettirildi.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığında, korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe, tümgeneral Kemal Turan korgeneralliğe, tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tümgeneralliğe yükseltildi.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 18 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

        Buna göre, Türker Altınışık, Şükrü Yılmaz, Metin Admaner, Baha Pakkan, Önder Can, Zeki Arslan, Akif Ersan Kıvılcım, Özlem Karapınar, Serkan Coşar, Alper Gezeravcı, Keskin Şenel, Taşkın Dakkur, Bora Çakıroğlu, Alper Gökdere, Sadık Tuncel, Fatih Pala, Ercan Bekmez ve Levent Ak tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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