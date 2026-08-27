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        Haberler Gündem Yavru kediyi işkence ederek öldüren 2 şahıs hakkında soruşturma

        Yavru kediyi işkence ederek öldüren 2 şahıs hakkında soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yavru kediyi işkence ederek öldüren 2 şahıs hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        Yavru kediyi öldüren 2 cani için gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yapılan paylaşımlarda, 2 şahsın yavru bir kediye işkence ettikleri ve öldürdüğü tespit edildi.

        2 şüpheli hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A.2 maddesi uyarınca evcil hayvanı kasten öldürme suçunu işledikleri değerlendirilerek, eylemi gerçekleştiren şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

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        #yavru kedi
        #haberler
        #gözaltı
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