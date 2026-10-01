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        Haberler Gündem Politika Yazıcı, oğluyla ilgili iddialarda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını söyledi

        Yazıcı, oğluyla ilgili iddialarda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını söyledi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancının tam olduğunu belirtti. Yazıcı, oğlunun ticari işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğu konusunda kuşkusu olmadığını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Hayati Yazıcı: Gerçekler ortaya çıkacak

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Yazıcı, açıklamasında hayatı boyunca hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımını temel ilkeler olarak benimsediğini belirterek, bu değerler doğrultusunda hesap veremeyeceği herhangi bir eylem veya işleminin olmadığını ifade etti.

        “GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANCIM TAM”

        Yargısal sürecin herhangi bir etki veya müdahale altında kalmadan kendi mecrasında işlemesi gerektiğini belirten Yazıcı, gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

        Yazıcı, yargısal faaliyetlerde karar merciinin tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu vurgulayarak, iddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının temel hedef olması gerektiğini kaydetti.

        “OĞLUMUN İŞLEMLERİ KONUSUNDA ZERRE KUŞKUM YOK”

        Sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmelere de değinen Yazıcı, sosyal medya unsurlarının yargısal süreçler devam ederken hüküm kurmaya çalışmaması gerektiğini ifade etti.

        Oğlunun ticari faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yazıcı, “Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur” dedi.

        Gerçeklerin ortaya çıkmasından herhangi bir çekincesinin bulunmadığını belirten Yazıcı, ancak bir “itibar suikastine” izin vermeyeceğini ifade etti.

        “AK PARTİ’MİZİ KARALAMA ÇABALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

        Yazıcı, soruşturmanın bahane edilerek kendisine ve AK Parti’ye yönelik karalama girişimlerine izin vermeyeceklerini belirtti.

        Açıklamasında, AK Parti’nin kurucularından biri olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

        Yazıcı, siyaset anlayışlarının temelinde millete karşı taşıdıkları sorumluluk ve temsil ettikleri değerlerin bulunduğunu belirterek, yollarına aynı kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

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