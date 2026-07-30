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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti, 24 saatte 113 milyon lira topladı

        YENİ Parti, 24 saatte 113 milyon lira topladı

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişi tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti, 24 saatte 113 milyon lira topladı

        YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partilerine yapılan bağışa ilişkin açıklamada bulundu. Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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