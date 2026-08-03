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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti, 5 günde 240 milyon TL topladı

        YENİ Parti, 5 günde 240 milyon TL topladı

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin dayanışma kampanyasının beşinci gününde 113 bin 678 vatandaşın toplam 240 milyon 305 bin 252 lira bağış yaptığını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YENİ Parti, 5 günde 240 milyon TL topladı

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partisinin dayanışma kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kampanyanın beşinci gününe ilişkin verileri paylaşan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

        “Değerli vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 5’inci gününde 113 bin 678 vatandaşımız tarafından 240 milyon 305 bin 252 TL bağışta bulunulmuştur.

        İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz. Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur."

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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