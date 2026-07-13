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        Haberler Gündem Çevre Yeşilyurt'ta Kur'an kursunda sıfır atık eğitimi verildi

        Yeşilyurt'ta Kur'an kursunda sıfır atık eğitimi verildi

        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kur'an kursuna katılan öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyabilmenin yolu bilinçli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilinci kazanmasını çok önemsiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Yeşilyurt'ta Kur'an kursunda sıfır atık eğitimi
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        Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kur'an kurslarındaki öğrencilere eğitimler veriyor.

        Yaz döneminde ekipler tarafından öğrencilere camilerde ziyaret edilerek sıfır atık eğitimlerine katılıyor.

        Çevre Mühendisleri tarafından öğrencilere, iklim değişikliğinin nedenleri ve dünyaya etkileri, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşümün önemi ile sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamdaki yeri anlatılıyor.

        Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, öğrencilere eğitim ve öğretim sürecinde başarılar diledi.

        Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemli olduğunu belirten Oruç, "Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyabilmenin yolu bilinçli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilinci kazanmasını çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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