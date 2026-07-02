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        Yıldırım can aldı! Tarlaya düştü!

        Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki Ali Bayazıt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Yıldırım can aldı! Tarlaya düştü!
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        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde geçtiğimiz hafta tarlasında çalışırken üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki çiftçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre Andırın ilçesine bağlı Akçakoyunlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Ali Bayazıt, geçtiğimiz hafta tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayazıt, ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Bayazıt, operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır yaşam mücadelesi veren Ali Bayazıt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayazıt'ın cenazesinin, bugün Andırın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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