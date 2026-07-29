Yine kadın cinayeti yine vahşet!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla hayatına son verdi.

İHA'nın haberine göre olay, kırsal Alanyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla vurarak öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.