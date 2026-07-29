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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti yine vahşet!

        Yine kadın cinayeti yine vahşet!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Kentin Suruç ilçesinde Müslüm Bulut adlı saldırgan, karısı Aysel Bulut'u tabancayla öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Yine kadın cinayeti yine vahşet!
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla hayatına son verdi.

        İHA'nın haberine göre olay, kırsal Alanyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Müslüm Bulut (38) ile eşi Aysel Bulut (35) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Aysel Bulut'u tabancayla vurarak öldüren Müslüm Bulut, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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