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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yoğun sis, ölümlü kazaya yol açtı!

        Yoğun sis, ölümlü kazaya yol açtı!

        Niğde'de yoğun sisin etkili olduğu bölgede şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Beytullah Ünlü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yoğun sis, ölümlü kazaya yol açtı!

        Niğde'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü Beytullah Ünlü hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, Niğde-Kayseri kara yolu üzerinde meydana geldi. Beytullah Ünlü yönetimindeki otomobil, yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Beytullah Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

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