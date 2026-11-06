Yoğun sis, ölümlü kazaya yol açtı!

Niğde'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü Beytullah Ünlü hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, Niğde-Kayseri kara yolu üzerinde meydana geldi. Beytullah Ünlü yönetimindeki otomobil, yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Beytullah Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: AA