Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Eğitim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin açıklama

        YÖK'ten akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin açıklama

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YÖK'ten akademisyen açıklaması!

        Kuruldan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin haber ve değerlendirmelerin yer aldığı hatırlatıldı.

        Kamuoyuna yansıyan görüş yazısının, bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine Kurulun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevap olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur." ifadesine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yök
        #dijital
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Beşiktaş kazandı liderlik koltuğunu kaptı!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Yaz havası sürüyor, yağmur ve serinlik geliyor
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor