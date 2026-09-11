YÖK'ten akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin açıklama

Kuruldan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin haber ve değerlendirmelerin yer aldığı hatırlatıldı.

Kamuoyuna yansıyan görüş yazısının, bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine Kurulun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevap olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur." ifadesine yer verildi.