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        Haberler Magazin Günel Zeynalova: Ebru Gündeş'i affettim - Magazin haberleri

        Günel Zeynalova: Ebru Gündeş'i affettim

        İbrahim Tatlıses'in küçük yaşlarda müzik dünyasına kazandırdığı Günel Zeynalova, bir dönem nişanlısı Reza Zarrab ile evlenen Ebru Gündeş'i affettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:00
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        "Ebru Gündeş'i affettim"
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        'Oy Didem' şarkısıyla şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sırada ihanetle sarsılmış, Ebru Gündeş'in sevgilisi Reza Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.

        Instagram hesabından takipçileriyle dertleşen Günel Zeynalova, yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş ile ilgili konuştu.

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        Günel Zeynalova, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab ile gizli aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.

        Günel Zeynalova; "Ben, arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet, ben kalbimde herkesi affettim" ifadelerini kullandı.

        Ebru Gündeş'ten 4 yıl önce boşanan Reza Zarrab, geçen ocak ayında asistan avukat Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.

        Ebru Gündeş de geçtiğimiz yıl şubat ayında Murat Osman Özdemir ile Dubai'de evlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ebru gündeş
        #reza zarrab
        #Günel Zeynalova
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