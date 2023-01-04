Güner Özkul: Babam parayı hiç düşünmeyen bir insandı

Babasının sevgi dolu, anlayışlı ve toleranslı olduğunu ifade eden Özkul, "Bütün o aile filmlerinin hazırlık ve çekim aşamalarında beni de paket gibi yanında taşıdı. 1975'ten beri tüm o filmlerin setinde bulundum ki, bu bence inanılmaz bir eğitim oldu" açıklamasını yaptı.

Film setlerinde babamın bir gün olsun önüne yemek getirildiğini hatırlamıyorum. Her zaman için sıraya girmiştir, yemeğini almıştır. Babam eşyasını kendi taşımıştır. Biz bugün bir dizi veya filmde rol aldığımız zaman kostüm görevlisi bizi arıyor, bedenimizi ve ayak numaramızı soruyor. Tabii ki yanımızda yedek bir şeyler götürüyoruz ama o arkadaşlar istenen rol için bize kıyafetleri ayarlıyorlar. Halbuki annem, babam her şeylerini kendileri ayarlardı. Bugün annem hala çalışıyor, salonunda beş tane eşek dolusu kıyafeti var. Madam kıyafetinden hasta kadına, köylüden İstanbul hanımefendisine her türlü kıyafet... O dönemde oyuncular senaryo üzerinde yönetmenle birlikte uzun süre çalıştıkları için karakter hakkında çok daha bilgi sahibi olurlardı. O doğrultuda kendi hazırlıklarını yaparlardı ki, bence bu çok önemli bir şeydi.

"BABAM PARAYI HİÇ DÜŞÜNMEYEN BİR İNSANDI"

Hem Münir Özkul'un hem de Suna Selen'in dakik insanlar olduğuna dikkati çeken Güner Özkul, babasının kendisiyle geçirdiği vaktin ablası ve ağabeyine göre daha çok olduğunu belirtti.

Münir Özkul'un 'Hababam Sınıfı' filmindeki rolü teklif edildiğinde, "15 yıldan sonra ilk defa başrole benzer bir rol geldi" diyerek, kendisine haber verdiğini aktaran Güner Özkul, şunları söyledi:

'Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' diye bir oyunu var, oradaki öğretmen rolünü verdiler' dedi. 'Kaç lira alacaksın baba?' dedim. 'Bilmem, sormayı unuttum' diye karşılık verdi. Para hiç umurunda değildi. O kadar heyecanlanmış ve mutlu olmuş ki... Babam parayı hiç düşünmeyen bir insandı. 1992'de mankenlik yaptığım yıllarda bir arkadaşımdan aldığım borçla Cihangir'de bir bahçe katı aldım. Bu benim için önemli bir şeydi. 'Baba, ben ev aldım' diyerek, yanına gittim. 'Ne gerek vardı kızım?' dedi. Böyle bir anlayışı vardı. İzleyicilerin birçoğu babamı sinemadaki 7-8 filmiyle biliyor. O, 7-8 film, 7-8 bin film etkisinde bir döneme damgasını vuran yapımlar... O filmlerden önce babam tiyatroda bir devmiş. Kimse artık bilmiyor. Çünkü tiyatro üretildiği anda tüketilen bir şey olduğu için belki ufak tefek fotoğraf ya da birkaç parça kaset bulunabilir ama hani bunun dışında bunu değerlendirebilecek ve hakkını verebilecek bir seyirci yok. Çünkü babamı en son sahnede seyreden kesim artık 60 yaşın üstünde. Dolayısıyla gençler onu filmleriyle ancak bilebiliyorlar.