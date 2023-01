Güner Özkul: Babam parayı hiç düşünmeyen bir insandı

Güner Özkul, film sektöründeki varlığını babası ve annesi Suna Selen'den aldığı iş ahlakıyla sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

Film setlerinde babamın bir gün olsun önüne yemek getirildiğini hatırlamıyorum. Her zaman için sıraya girmiştir, yemeğini almıştır. Babam eşyasını kendi taşımıştır. Biz bugün bir dizi veya filmde rol aldığımız zaman kostüm görevlisi bizi arıyor, bedenimizi ve ayak numaramızı soruyor. Tabii ki yanımızda yedek bir şeyler götürüyoruz ama o arkadaşlar istenen rol için bize kıyafetleri ayarlıyorlar. Halbuki annem, babam her şeylerini kendileri ayarlardı. Bugün annem hala çalışıyor, salonunda beş tane eşek dolusu kıyafeti var. Madam kıyafetinden hasta kadına, köylüden İstanbul hanımefendisine her türlü kıyafet... O dönemde oyuncular senaryo üzerinde yönetmenle birlikte uzun süre çalıştıkları için karakter hakkında çok daha bilgi sahibi olurlardı. O doğrultuda kendi hazırlıklarını yaparlardı ki, bence bu çok önemli bir şeydi.