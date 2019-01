Şenol Güneş'ten eleştirilere cevap

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabına açıklamalarda bulunan Güneş, "Maç başladıktan sonra idareci arkadaşım bana dedi ki, 'Onlarda yabancı oyuncu sayısı 13'. Sahaya baktım 8 yabancıları var. Kenardayım, sayamıyorum kim var kim yok, listeyi bilmiyorum. Maç başladıktan sonra bana söylendi. Maçtan sonra söylediğim cümleyi, eğer bir hesabın içinde olsaydım hiç söylemezdim. Ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. Bende açık arıyorlar. Listede kim var kim yok ben takip etmem. Daha sonra aldığım bilgiye göre rakip takım yabancı kalecisini tribüne gönderdi. Rakip takım hatasını biliyor ve üzgün olduklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNE GÖRE BİR SENARYO YAZIYORLAR"

Kendisinin örnek olması gerektiğini söyleyenlerin aynı zamanda açığını aradığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde konular olduğundan farklı noktalara çekiliyor. Ben alıştım. İnsanlara doğru mesajlar vermek gerekir. Yalan konuşmamak lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar, kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bundan nemalanmak isteyenler var. Bu çok üzücü bir durum. Sorumluluklarım olduğu için olabildiğince az konuşuyorum. Özgürlüğe ve demokrasiye inandığım için hissettiklerimi söylüyorum. Aklıselim kamuoyu bunu biliyor. Kişisel kızgınlıkları olanlar, zaafiyet gördükleri dönemde ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum ama gereksiz gündem oluşturuyorlar. Bunun en son örneği Akhisarspor maçında yaşandı. Dürüstçe söylediğim bir cümleden kendilerine göre bir senaryo yazıyorlar. Benim dürüst olduğumu ve örnek olmam gerektiğini söylüyorlar ama açık arıyorlar. Belli ki kendi felsefeleri böyle. Kendilerini değiştiremeyenlerin devlet kurumunda iş yapmasını yadırgıyorum. Fikren ve ahlaken ölmek de kötü bir şeydir. Beni tanıyorsa açar ve ne dediğimi sorar. Beni tanıyan sağduyulu insanlardan art niyetli düşünceleri olan insanlara değer vermemelerini rica ediyorum. Onların amacı gündem oluşturmak. Biz maçı kazandıktan sonra kendi adımıza oynadığımız kötü oyunu eleştirdik. Biz futbol oynamak istiyoruz. Benden ne istiyorsunuz? Benim yanlış bir şey söylediğimi mi gördünüz? Devlet bunlara nasıl görev veriyor? Hainlik, sadece teröriste karşı olup olmamak değil ki. Fikren insanlara nifak tohumu sokup, sporun ruhunu zedeleyenlere karşı RTÜK devreye girmeli. Olmayan şeyleri söylüyorlar ve ben de cevap vermek zorunda kalıyorum. Sonra futboldan şikayet ediyoruz. Bu kişilerin sayısı az. Spor müdürlerine söylüyorum. Önce kendimizden başlayalım eleştiriye. Ben kendimi bu yaşta bile eleştiriyorum."

"SIĞ İNSANLARIN FUTBOLDA YERİ YOK"

Futbol ekonomisinin büyüdüğünü ve sorumlulukların arttığını aktaran Güneş, futboldaki tüm paydaşların yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Benim büyüklüğümü kabul ediyorsun ama o kadar da küçülme arkadaşım. Sana da ailene de yazık. Bana yapılan eleştiri değil ki hakaret ve saygısızlık. Yalan konuşuyorsun, bilmediğini konuşuyorsun. Biz bahçedeki ayrık otlarını temizlemek istiyoruz. Bahçenin de sahibi yanlış yapıyor. Yanlışa izin verirseniz, ayrık otları çoğalır. Yarın iyiler gider kötüler kalır. Hata yaptığımı düşünüyorum ve kendimden de özür diliyorum. Ben bu yolda olmak istemiyorum. Düzgün şekilde konuşalım ve tartışalım. İnsanın kendine zararı olur anlarım ama etrafına zarar verme. Kendini değiştiremeyen, hiçbir şeyi değiştiremez. Sığ insanların futbolda yeri yok. Futbolun ekonomisi çok büyüdü. Sorumlulukları çok arttı. Futbol sektöründeki tüm paydaşlar yenilenmeli ve birlikte hareket etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Türk futbolunu daha iyi noktaya getirmek için çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Türk futbolunu birlikte daha iyi yerlere getireceğiz. Bunun için bir araya geleceğiz. Paylaşacağız, çalışacağız ve tartışacağız. Çalışmadan, emek vermeden olan tek şey armuttur. İnsan öyle değildir, insan çalışarak olgunlaşır. Benim etik olduğumu görüyor. Tek örnek beni görüyorlar herhalde. Bana yakıştıramıyorlar. O konuda haklılar. Zaten kuralları da bilmiyorlar. Bilgisi olmadan fikir üreten adamlar bunlar. Biz aşağıya değil yukarı gitmeliyiz. Aydınların daha iyi konuşup fikren tartışması lazım, kişilerin değil. Bunlar kişisel kavga arıyor. Beni sevmiyorsa, buradaki oluşumdan da rahatsız oluyorsa, ortamı bekleyip yazıyor veya konuşuyor ama bu devletin kurumunda olmaz. Boş yere insanları zehirliyorlar. Onlara önem verdim kusura bakmasınlar. Bu kadar önemi hak etmiyorlar." şeklinde konuştu.

"HER MAÇA FİNAL GÖZÜYLE BAKACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımın kendilerine yakışan bir noktada olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Zor bir lig oluyor ve bu zorluğu biz yarattık. Bu konuda bizi haklı olarak eleştirebilirler. Ben de kendimi eleştiriyorum. Bize yakışan bir durumda değiliz. Sıkıntılarımız vardı ama mazeretleri kullanarak da bir yere varamayız. Bir maç kazanınca işler bitmiyor. On yedi maçın birini kazandık, on altı maç daha var. Her maça final gözüyle bakacağız. Akhisarspor maçını kazandık ama eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Futbol çerçevesinde yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Daha iyi oynamalı ve daha iyi durumda olmalıyız. Bunu da ben yapacağım. Kötü olursa sorumlusu benim. Birlikte yapıp başarılı olmak istiyoruz."