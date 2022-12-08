'Güneş Sonrası' Pera Müzesi'nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

'Güneş Sonrası' Pera Müzesi'nde

Yönetmen Charlotte Wells’in büyük övgüler alan, olağanüstü çıkış filmi 'Güneş Sonrası’ 16, 17 ve 23 Aralık’ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda sinemaseverlerle buluşacak.

'Güneş Sonrası' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, İskoç yazar ve yönetmen Charlotte Wells’in olağanüstü çıkış filmi Güneş Sonrası’nı Pera Müzesi Oditoryumu'nda sinemaseverlerle buluşturuyor.

Duygusallığıyla büyüleyen filmde, ergenlik dünyasına adım atmaya hazırlanan Sophie (Frankie Corio), babasının (BAFTA ödüllü Paul Mescal) bildiği ve bilmediği yönlerini bağdaştırmaya çalışırken babasıyla yaptığı son tatile dair yirmi yıllık anıları, ilişkilerinin güçlü ve hüzünlü bir portesine dönüşüyor.

Umut dolu bir büyüme hikayesi ile silinmez bir iz bırakan dokunaklı ve samimi bir aile portresini yan yana getiren Güneş Sonrası, Cannes 2022 Eleştirmenler Haftası'nda French Touch Jüri Ödülü’ne, Deauville Amerikan Film Festivali'nde Büyük Ödül’e değer görülmüştü.
Güneş Sonrası özel gösterim ile 16, 17 ve 23 Aralık’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.
Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri, indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

Gösterim Programı

16 Aralık Cuma, 20:00
17 Aralık Cumartesi, 15.00
23 Aralık Cuma, 20.00

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

‘Kar ve Ayı’ Palm Springs Film Festivali'nde
KÜLTÜR-SANAT ‘Kar ve Ayı’ Palm Springs'de
'Sesin İçinden Bakmak' konseri Arter'de
KÜLTÜR-SANAT 'Sesin İçinden Bakmak' konseri Arter'de
Türk sanatının çok yönlü ismi Abidin Dino
KÜLTÜR-SANAT Mutluluğun değil ama sevincin resmini yapan ressam
Fatih’in Edebiyat Durakları isimli kitap okurlarla buluştu
KÜLTÜR-SANAT Fatih'in edebiyat durakları
İKSV'nin 50. yaşı kutlandı
KÜLTÜR-SANAT İKSV'nin 50. yaşına görkemli kutlama
Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da
KÜLTÜR-SANAT Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
İKSV Galaları'nda 'Sevmek Zamanı'
KÜLTÜR-SANAT İKSV Galaları'nda 'Sevmek Zamanı'
Zorlu PSM'de bu hafta
KÜLTÜR-SANAT Zorlu PSM'de bu hafta
Trump Art Gallery'de aralık ayı sergisi: Bir Kabuğa Kiracı
KÜLTÜR-SANAT Kırılgan kadın hallerinden doğan sergi: Bir Kabuğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.