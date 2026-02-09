HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesine rağmen Güneş’i tamamen kapatamadığı tutulma türüdür. Bunun nedeni Ay’ın o sırada Dünya’ya daha uzak olması ve gökyüzünde Güneş’ten biraz daha küçük görünmesidir.

Ay, Güneş’in ortasını kapatır ama kenarlardan Güneş ışığı görünmeye devam eder. Bu yüzden gökyüzünde parlak bir halka oluşur. Bu görüntüye halk arasında “ateş halkası” denir.