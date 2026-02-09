Güneş tutulması tarihi: 2026 Güneş tutulması hangi gün olacak, Türkiye'den gözükecek mi?
Bu yıl gerçekleşecek olan Güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026 yılının ilk Güneş tutulması, Halkalı tutulma şeklinde oluşacak. Ateş halkası olarak da bilinen bu tutulmada Ay, Güneş ile Dünya arasına girdiği halde güneşin ortasını kapatır ve kenarlardan güneş ışığı görünmeye devam eder. Peki, 2026 Halkalı Güneş tutulması ne zaman, hangi gün, Türkiye'den gözükecek mi? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Güneş tutulmasının tarihi gündeme geldi. Ay gezegeninin, Güneş ve Dünya’nın arasına girerek oluşan tutulmanın Tam, Halkalı, Parçalı ve Hibrit tutulma olmak üzere dört farklı türü bulunuyor. Bu yıl gerçekleşmesi beklenen güneş tutulması Halkalı (ateş halkası) tutulma olarak görülecek. Bu kapsamda “2026 Güneş tutulması ne zaman, Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den görünecek mi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2026’da gerçekleşecek ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Söz konusu tutulma Halkalı (ateş halkası) şeklinde görülecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?
Halkalı Güneş tutulması Türkiye’den doğrudan görünmeyecek. Yalnızca Antarktika üzerinde sınırlı yerlerde halkalı olarak görülebilecek. Arjantin ve Şili'nin en güney ucundan ve Güney Afrika'nın büyük bir bölümünden ise (Güney Afrika, Mozambik ve Madagaskar dahil) kısmi şekilde izlenebilecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesine rağmen Güneş’i tamamen kapatamadığı tutulma türüdür. Bunun nedeni Ay’ın o sırada Dünya’ya daha uzak olması ve gökyüzünde Güneş’ten biraz daha küçük görünmesidir.
Ay, Güneş’in ortasını kapatır ama kenarlardan Güneş ışığı görünmeye devam eder. Bu yüzden gökyüzünde parlak bir halka oluşur. Bu görüntüye halk arasında “ateş halkası” denir.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELER?
Tam Güneş Tutulması: Tam güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş'in yüzünü tamamen kapatmasıyla gerçekleşir.
Halkalı Güneş Tutulması: Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçtiği, ancak Dünya'ya en uzak noktasında veya ona yakın bir konumda olduğu zaman gerçekleşir.
Parçalı (Kısmi) Güneş Tutulması: Kısmi güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçmesi ancak Güneş, Ay ve Dünya'nın tam olarak aynı hizada olmaması durumunda meydana gelir.
Hibrit Güneş Tutulması: Dünya yüzeyinin kavisli olması nedeniyle, Ay'ın gölgesinin dünya üzerinde hareket etmesiyle bazen bir tutulma halkalı ve tam tutulma arasında geçiş yapabilir. Buna hibrit güneş tutulması denir.